Aktion in Wermelskirchen : 580.000 Zählscheine sind im Umlauf

Wermelskirchen Am Dienstagvormittag beginnt die Ausgabe der Zählschein-Gewinne im Bürgerzentrum.

Die Lose sind gezogen, die Gewinnnummern stehen fest. Zum 93. Mal haben die Einzelhändler in diesem Jahr Zählscheine ausgegeben. Am Dienstag, 24. Dezember, startet die Gewinnausgabe.



Wie fällt die Bilanz der Zählscheinaktion des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ aus?

Etwa 580.000 Zählscheine haben die Einzelhändler in diesem Jahr gekauft – das sind 20.000 weniger als noch im vergangenen Jahr. „Wir merken es immer schnell, wenn ein Geschäft geschlossen hat“, sagt Sylvia Mundstock vom Marketingverein. So sei in diesem Jahr zum Beispiel das Möbelhaus von den Eichen zum ersten Mal nicht mehr dabei. „Aber wir sind sehr zufrieden mit der Aktion“, meint sie. Hochgerechnet haben die teilnehmenden Händler einen Umsatz von 2,9 Millionen Euro gemacht.



Wie beeinflusst die Zählscheinaktion den Einzelhandel vor Weihnachten?

Der Marketingverein stellt einen „richtigen Hype“ um die Zählscheine fest. Am Frühstückstisch am Heiligen Abend sei vielerorts die Kontrolle der Zählscheine Tradition. „Die Wermelskirchener wissen genau, wann es losgeht“, erzählt Sylvia Mundstock. Und auch über die Grenzen der Stadt hinaus sei die Zählschein-Aktion bekannt und beliebt. „Für viele ist das dann auch ein Argument im Wettbewerb der Städte und mit dem Internet“, sagt die WIW-Fachfrau, „das Geld bleibt in der Stadt.“



Wohin fließen die Mittel, die der Marketingverein mit dem Verkauf der Zählscheine einnimmt?

Für ein Los bezahlen die Händler 0,074 Cent. Das bedeutet: Etwa 43.000 Euro nimmt der Verein mit dem Verkauf der Zählscheine ein. „Damit wird vor allem die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt finanziert“, sagt Sylvia Mundstock. Jedes Jahr würden weitere Straßenzüge hinzugenommen. Auch die zehn Hauptpreise werden mit dem Erlös finanziert. „Die anderen 2390 Gewinne stellen Sponsoren zur Verfügung“, erklärt Sylvia Mundstock. Insgesamt sind 150 Sponsoren mit im Boot.



Und wer hat jetzt gewonnen?

Seit drei Jahren schreibt WIW nicht mehr ein Auto, sondern zehn Hauptgewinne aus. Das habe sich bewährt, sagt Sylvia Mundstock. In diesem Jahren haben folgende Nummern gewonnen: 333709 Elektro-Bike (Wert: 2500 Euro), 563829 Weber-Grill (Wert: 1200 Euro), 183749 Elektrogerät (Wert: 1000 Euro), 340996 Buffet-Service (Wert: 1000 Euro), 348008 iPad (Wert: 1300 Euro), 421481 Damen- oder Herrenuhr (Wert: 1000 Euro), 364534 Gutschein Stromlieferung (Wert: 1000 Euro), 527059 Premium-Karte Spatzenhof (Wert: 1000 Euro), 327044 Gutschein Fashion (Wert: 1000 Euro), 351243 Gruppenführung Hungriger Dellmann (Wert: 500 Euro). Die Liste liegt heute, Dienstag, der BM bei und ist im Internet unter www.wiw-marketing.de abrufbar.



Wo können die Gewinne abgeholt werden?

Die Gewinnausgabe beginnt heute, Dienstag, Heiligabend, 10 bis 12 Uhr. Bis 7. Januar gibt der Marketingverein im Foyer des Bürgerzentrums die Gewinne aus – an Samstagen und Feiertagen von 10 bis 12 Uhr, an Wochentagen von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr. Für die zehn Hauptgewinner findet am 18. Januar eine Siegerehrung in der Sparkasse statt.