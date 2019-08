Entscheidung des Amtsrichters in Wermelskirchen : 46-Jähriger schlägt Polizisten und wird zur Geldstrafe verurteilt

Wermelskirchen Die Situation im April 2018 auf einem Anwesen in Dabringhausen war offensichtlich aufgeheizt. Alkohol war im Spiel, als ein 46-jähriger Mann einen Streit mit einem Ehepaar aus Remscheid begann, das auf das Nachbargrundstück zu ziehen plante.

Die Staatsanwältin forderte in ihrem Plädoyer 120 Tagessätze zu je 25 Euro, also 3000 Euro Geldstrafe. Diese relativ hohe Geldstrafe begründete sie damit, dass der Angeklagte des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte mit versuchter Körperverletzung schuldig sei und es ihm in der sehr aufgewiegelten Situation am Tatabend nicht möglich gewesen zu sein schien, sich zu beruhigen. Der Richter blieb mit 80 Tagessätzen zu je 25 Euro, also 2000 Euro, etwas unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. „Es ist das passiert, was nicht passieren sollte – Sie haben den Arm zum Schlag gehoben, das wurde durch die Zeugenaussagen deutlich“, sagte der Richter in seiner Begründung.