Städtepartnerschaft : Zwei Städte feiern ihre 45-jährige Freundschaft

Mit einem Festabend feierte die Städtepartnerschaft von Wermelskirchen und Loches ihr 45-jähriges Bestehen. 60 Gäste aus Frankreich waren zu Besuch ins Bergische gekommen.

Eindringliche Worte fand die „Grande Dame“ der Städtepartnerschaft zwischen Wermelskirchen und Loches, Georgette Audebert, beim Festabend in der Mehrzweckhalle Dabringhausen: „Unser gemeinsamer Weg ist geprägt von Freundschaft und vom Reichtum des Austauschs – ist Geschichte in der Geschichte.“ Die Vorsitzende des Städtepartnerschafts-Komitees in Loches blickte auch in die Zukunft: „Eine Besorgnis ergreift mich: Es fehlt uns der Austausch beim Sport. Wir brauchen dafür dringend Gastfamilien, nur so können wir die Städtepartnerschaft weiter mit Leben erfüllen und ausbauen.“