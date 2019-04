HU-Plakette am Wagen war gefälscht : 45-Jähriger scheitert vor Gericht mit unglaubwürdiger Geschichte

Ein 45-Jähriger stand wegen Urkundenfälschung vor Gericht. Foto: dpa/Volker Hartmann

Wermelskirchen Eine reichlich hanebüchene Geschichte tischte ein 45-jähriger Mann aus Oberhausen dem Vorsitzenden Richter am Amtsgericht auf. Der Mann war im Oktober des Vorjahres auf der Burger Straße mit seinem Mercedes-Lastkraftwagen in eine Polizeikontrolle geraten, bei der die Beamten eine offensichtlich gefälschte HU-Plakette auf den Nummernschildern feststellten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Damit habe er sich der Urkundenfälschung strafbar gemacht, so lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen den arbeitslosen Mann, der nach eigenen Angaben bis vor anderthalb Jahren eine Entrümpelungsfirma geleitet habe.

Der 45-Jährige habe sich indes bei der Kontrolle von den Polizeibeamten ungerecht und unfreundlich behandelt gefühlt. „Die haben mich als Schrotthändler bezeichnet, dabei habe ich nur eine Küche transportiert – die meines Sohnes“, sagte der 45-Jährige, der stellenweise durchaus aufgeregt wirkte. „Ich hatte Geburtstag an dem Tag, und die Polizisten durchsuchten den ganzen Wagen. Ich habe gedacht, was das denn nun für ein Horrorfilm ist, in den ich da geraten bin.“

Der Richter versuchte den Angeklagten ein wenig auf Spur zu bringen. „Können wir jetzt mal zum Tatvorwurf kommen? Sie sind ja nicht wegen Schrotthandels oder sonst etwas angeklagt – sondern eben wegen Urkundenfälschung.“

Er habe den Lastkraftwagen schon seit neun Jahren, gab der 45-Jährige an. „Den TÜV habe ich immer bei einem befreundeten Mechaniker machen lassen. Der ist aber vor gut zwei Jahren verstorben“, sagte er. Daraufhin habe er im Internet – „bei Google“ – nach einer Alternative für die Hauptuntersuchung gesucht. „Ich habe dann einen Mann gefunden, der auch in Arbeitskleidung vorbeigekommen ist und meinen Wagen mitgenommen hat“, sagte der Angeklagte. Eine Rechnung, einen TÜV-Bericht oder sonst irgendein Dokument über die erledigte Hauptuntersuchung könne er indes nicht vorlegen, sagte der Mann.

Da wurde es dem Richter, der bereits leicht genervt wirkte, zu bunt. „Warum sind Sie nicht in eine Werkstatt gefahren? Da kommt ein wildfremder Mensch und nimmt Ihr Auto mit? Sie haben keine Rechnung, keinen TÜV-Bericht, gar nichts – und Sie erwarten, dass ich das jetzt glaube?“ Der Mann mit serbischen Wurzeln, der seit 19 Jahren in Deutschland lebte, sagte dem Richter darauf, dass er in diesen 19 Jahren noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sei. „Schauen Sie sich meine Akte an, Herr Richter“, sagte er.

Davon wollte der jedoch nichts wissen und sagte: „Dass Sie bislang nicht strafrechtlich auffällig geworden sind, heißt doch nicht, dass dass nicht jetzt doch der Fall sein kann.“

Die Staatsanwältin forderte im Anschluss an die Beweisaufnahme eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu 25 Euro wegen der erwiesenen Urkundenfälschung. Dem schloss sich der Richter vorbehaltlos an. „Ich halte die Geschichte, die Sie hier aufgetischt haben für absolut unglaubwürdig und lebensfern. Sie ist durch absolut nichts zu untermauern“, brachte der Richter seine Meinung in aller Deutlichkeit auf den Punkt. Ein „unsichtbarer Dritter im Blaumann“, der die Hauptuntersuchung gemacht habe, sei schlicht nicht glaubwürdig.