Kultur in Wermelskirchen 4011 Besucher kaufen in 2022 Tickets für Katt-Veranstaltungen

Diese Rückkehr zur „Normalität“ spiegelt sich genauso auf der finanziellen Seite des Katt-Veranstaltungsbereichs wider, wie Achim Stollberg für die vergangenen 24 Monate darlegte. So erzielte die Katt in 2021 35.000 Euro an Einnahmen, denen 27.000 Euro an Ausgaben gegenüberstanden. Einnahmen in Höhe von rund 100.000 Euro waren es bereits in 2022, in dem 65.000 Euro an Ausgaben anfielen.