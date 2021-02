Region Bergisches Wasserland : 39 Projekte in der Region mit 2,3 Mio. Euro gefördert

Rhein-Berg/Wermelskirchen Der Verein „Leader Region Bergisches Wasserland“ hat einen neuen Fördertopf für die Region: 100.000 Euro stehen ab sofort im Regionalbudget zur Verfügung.

Aktuell ist die elfte Bewerbungsrunde gerade beendet worden. Drei Bewerber reichten eine Bewerbung ein. Insgesamt werden zur Realisierung der Projekte 142.000 Euro an Fördermitteln benötigt. Am 22.März wird der Vorstand entscheiden. Damit ist dann auch das bereitgestellte Budget von 2,5 Millionen Euro ausgeschöpft. Aus Wermelskirchen hat sich die evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus in dieser letzten Runde beworben. Die Gemeinde möchte auf ihrem Grundstück in Neuenhaus einen integrativen und multifunktionalen Spielplatz bauen. Dieser soll allen Bürgern offenstehen und so für Familien einen attraktiven Verweilort schaffen. Er ist als Erweiterung des bestehenden Spielplatzes gedacht.

Was aber wurde in Wermelskirchen unterstützt? Da ist das örtliche örtliche Freibad in Dabringhausen: 26.981 Euro flossen in ein umweltfreundliches Heizsystem , um die Energiewende einzuläuten. Mit 91.944,13 Euro wird die Juca-Schultour mit „Youthnited“ unterstützt. Antragsteller ist hier das Evangelisch-freikirchliche Sozialwerk. In Vorbereitung ist ein Antrag für einen Wasserexperimentier-Spielplatz in Dhünn. Hier geht es um eine Summe von 42.250 Euro. Antragsteller ist der Verein „Bergische Wasserkompetenz Region :aqualon“. Außerdem wurde eine Ausstellung zur Wasserlandschaft der Dhünn in Lindscheid mit 94.250 Euro gefördert. Dort entsteht ein neues Ausstellungsgebäude auf dem Gelände des Wupperverbandes.