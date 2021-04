Amtsgericht Wermelskirchen : Geldstrafe wegen gefälschter Gehaltsabrechnungen

Wermelskirchen Um Kredite aufnehmen zu können, manipulierte ein 37-Jähriger seine Gehaltsabrechnungen. Die Bank verweigerte zwar die Kredite, dennoch musste sich der Wermelskirchener vor dem Amtsgericht verantworten.

Der Mann, der von seinem Anwalt vertreten wurde, hatte diverse kleinere Kredite, die er auch bedienen konnte. Um diese Kredite komplett abzulösen, hatte er die Idee, zwei größere Kredite in Höhe von 32.000 und 28.000 Euro aufzunehmen. Da eine Kölner Bank, die er dafür ausersehen hatte, ihm den Kredit bei seinen Einkommensverhältnissen nicht geben wollte, hatte er auf seinen Gehaltsabrechnungen, die er dafür einreichen musste, den Betrag seines Nettoeinkommens gefälscht. Indem er es um etwa 700 Euro erhöhte. Diese Fälschungen habe er durch Bearbeitung einer PDF-Datei erstellt. Allerdings habe die Bank die Kredite auch dann nicht gewährt – so dass es beim Versuch des Betrugs geblieben war.

Der Staatsanwalt sah in seinem Plädoyer den Vorwurf der Anklageschrift als erwiesen an. Dabei habe er sich die Frage gestellt, ob der Angeklagte den Schaden, der dann hätte entstehen können, wenn er sich, aus welchen Gründen auch immer, vergebens auf die finanzielle Unterstützung der Eltern verlassen hätte. „Auch stellt sich mir die Frage, warum Sie nicht einfach direkt mit Ihren Eltern zur Bank gegangen sind, um diese die Kredite aufnehmen zu lassen“, sagte der Staatsanwalt weiter. Daher sehe er den Angeklagten schuldig des zweifachen Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung und forderte eine Gesamtstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 20 Euro. Das sah der Rechtsanwalt des 37-Jährigen anders. „Das ist alles nicht so offensichtlich. Das ist alles zu hinterfragen. Ich sehe es so, dass mein Mandant den Versuch unternommen hat, von seinen Eltern unabhängig zu werden – das ist fraglos nach hinten losgegangen“, sagte der Anwalt.