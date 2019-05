St. Michael in Wermelskirchen : Kommunionskinder strahlen zum Fest

Festlicher Sonntag an St. Michael: 36 Jungen und Mädchen feierten gestern ihre Erstkommunion. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen 36 Jungen und Mädchen gingen am Sonntag in St. Michael zur Erstkommunion. Ein halbes Jahr lang hatten sie zuvor Kirche und Glaube unter die Lupe genommen. Und sie haben gelernt, was Eucharistie überhaupt bedeutet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ihr Kleid schwingt leise um die Beine. Layla streicht vorsichtig über den Blumenschmuck, der über ihre kleine Hand verläuft. „Das fühlt sich so schön an“, sagt die Neunjährige. Es ist ein großer Tag. Endlich darf Layla das weiße, schwingende Kleid, das schon eine ganze Weile Zuhause auf seinen Einsatz gewartet hat, anziehen. Dazu die feinen Schuhe, die weiße Strumpfhose und die festliche Frisur. „Ich bin schon ein bisschen aufgeregt“, verrät Layla. Schließlich feiert man nicht jeden Tag seine Erstkommunion. Draußen vor dem Gemeindehaus an St. Michael warten die Eltern, die mindestens genauso aufgeregt sind, während Pastoralreferent Benjamin Floer mit den Kindern noch letzte Fragen klärt. Ein Junge hat seinen Text für die Fürbitte bei der Probe in der Kirche liegen lassen. „Lies ihn jetzt am besten noch zwei- oder dreimal durch“, sagt Benjamin Floer, „schließlich ist das nachher alles sehr aufregend.“

Genau für diesen Moment haben die Jungen und Mädchen in den vergangenen Tagen aber geprobt. Wann ist wer an der Reihe? Wie funktioniert das mit der Oblate? „Und wir haben auch gelernt, wie wir richtig gehen“, erklärt Layla. Bevor es dann langsam Richtung Kirche geht, empfiehlt Floer den Mädchen noch, ihre schmucken Taschen lieber in der Bank zu lassen, wenn sie aufstehen. „Sonst kommen die Taschen der Oblate ins Gehege“, sagt er lachend und erzählt dann fröhlich von seiner eigenen Kommunion. Layla richtet dann noch kurz ihr Kleid, freut sich über das schöne Schwingen und erklärt: „Ich freue mich am meisten auf die Oblate.“ Schließlich habe sie im Kommunionsunterricht gelernt, was Eucharistie überhaupt bedeute.

Info Erstkommunion erinnert auch an die Taufe Kerzen Die 36 Kommunionskinder brachten am Sonntag ihre Taufkerzen mit. Jede Kerze wurde während der Messe angezündet und damit an den Tauftag der Kinder erinnert. Kommunion In der römisch-katholischen Kirche beschreibt der Begriff Kommunion Spendung und Empfang der während des Abendmahls geheiligten Gaben von Brot und Wein. Zur Erstkommunion nehmen die Kinder zum ersten Mal an der Eucharistiefeier teil.

Genau darum ging es auch dem ehrenamtlichen Team um Pastoralreferent Benjamin Floer, das die Kinder im vergangenen halben Jahr auf die Erstkommunion vorbereitet hat. Jesus selbst habe das Abendmahl eingesetzt, hat er den Kindern erklärt.

Es gehe um eine Verbindung Gottes zu den Menschen – und auch um eine Verbindung untereinander. 36 Kinder haben in sechs Gruppen während der Kommunionsvorbereitung Kirche und Glaube entdeckt, Sakramente und Traditionen unter die Lupe genommen, zwei der Kinder wurden während dieser Zeit getauft. „Wir wünschen uns, dass sie eine gute Erfahrung mit Kirche gemacht haben“, sagt Benjamin Floer.

Viele der Jungen und Mädchen hätten in diesen Monaten zum ersten Mal Kontakt geknüpft zur Gemeinde. Neben den wöchentlichen Treffen mit Backen, Spielen und gelegentlichem Lernen standen auch zwei große Aktionstage mit den Eltern auf dem Programm. Einmal machten sich Kinder und Erwachsene in St. Michael gemeinsam auf Spurensuche, beim zweiten Mal drehte sich der Aktionstag um das Thema Versöhnung und die erste Beichte. „Wir können als Erwachsene viel von den Kindern lernen“, sagt Floer und denkt auch an das vorbehaltlose Vertrauen auf Gott, zu dem die Kinder fähig seien.