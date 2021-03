Baumpflanzaktion in Wermelskirhen : 35.000 Bäume für die Zukunft des Waldes

Freuen sich darauf, die ersten 3500 von insgesamt 35.000 Bäumen mit einzupflanzen: Dorothea Hoffrogge von der Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus, Sparkassendirektor Rainer Jahnke und Bürgermeisterin Marion Lück. „Die Aktion lebt von diesem Dreiklang: Gemeinde, Unternehmen, Stadt“, sagt Lück. Foto: Kathrin Kellermann Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen „Verwurzelt in Wermelskirchen“ – mit dieser Aktion sollen in den kommenden drei Jahren die heimischen Wälder aufgeforstet werden. Die ersten Bäume werden am Mittwoch in einem Waldstück nahe der Pfannkuchenmühle gepflanzt.

Die geputzten Büroschuhe werden Bürgermeisterin Marion Lück, Sparkassendirektor Rainer Jahnke und Dorothea Hoffrogge, Presbyteriumsvorsitzende der Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus, am kommenden Mittwoch gegen Gummistiefel austauschen: Dann marschieren sie vom Parkplatz an der Pfannkuchenmühle in Dabringhausen zu einer gerodeten Fläche, um dabei zu helfen, dort die ersten 3500 Bäume einzupflanzen. Insgesamt 35.000 Bäume stiftet die Sparkasse in den kommenden dreieinhalb Jahren, um die Wälder in Wermelskirchen wieder aufzuforsten. „Pro Einwohner einen Baum“, freut sich Marion Lück über die tolle Aktion, die „als Signal von Wermelskirchen über ganz NRW strahlen soll.“ Das ist Wunsch von Rainer Jahnke, der sich von seinen fünf Kindern (34, 31, 29, 26 und 19) die Frage gefallen lassen musste, warum seine Generation nicht mehr für die Umwelt getan habe. „Vor 150 Jahren hat die Sparkasse schon einmal Wälder in der Stadt aufgeforstet – und das tun wir jetzt wieder“, verspricht er, um in Zeiten des Klimawandels einen Beitrag zur Reduzierung der Luftbelastung zu leisten. 1000 Tonnen CO 2 werden die Bäume in der Zukunft einsparen.

„Es ist notwendig und überlebenswichtig, dass sich in den Köpfen der Menschen etwas ändert“, mahnt auch Hoffrogge, die in ihrer Gemeinde begeisterte Mitstreiter für die Pflanzaktion gewinnen konnte. „Es ist ein Generationenthema“, sagt sie. Geplant ist, dass interessierte Wermelskirchener bei den kommenden Pflanzaktionen dabei sein sollen, Großeltern und Eltern mit Kindern und Enkeln einen Baum in die Erde setzen können. „Das ist die Stärke dieser Aktion“, sagt Hoffrogge. „Jeder kann etwas machen, um das Klima zu retten.“

Info Jeder kann helfen, Bäume zu pflanzen Foto: Stadt Wermelskirchen Aktion „Verwurzelt in Wermelskirchen“ ist Name der Aktion, bei der die Stadtsparkasse die ersten 35.000 Bäume stiftet, die gepflanzt werden. Ziel ist es, „dass die Wälder wieder rauschen“. Aktuell wird eine Website eingerichtet mit Infos, wie jeder an den Pflanzaktionen teilnehmen oder für weitere Bäume spenden kann.

Etwa 100.000 Euro kosten die 35.000 grünen Riesen, die bei der Pflanzaktion frisch aus der Forst-Baumschule kommen, zwei Jahre alt und zwischen 50 Zentimetern und einem Meter groß sind. „In Dabringhausen haben wir eine Fläche mit Hanglage und Talsohle, wo wir Roterle, Schlehe, Waldhasel, Buche und Wildkirsche pflanzen werden“, erklärt Tiefbauamtsleiter Harald Drescher, der für die Aktion tatkräftige Unterstützung vom Bauhof bekommt. Auf anderen, größere Flächen werden auch Nadelbäume neu gepflanzt. „Da sind wir im Austausch mit unserem Stadtförster, um die richtigen Baumarten, die auch zueinander passen in den Mischwäldern, für die verschiedenen Standorte auszuwählen“, sagt die Bürgermeisterin über das „Herzensprojekt“ der Stadt. „Wasser und Wald zeichnet unsere Region aus – beides muss geschützt werden.“