Schulzirkus in Dabringhausen Kinder wachsen über sich hinaus

Victor De la Rosa nickt: „Und im besten Fall haben sie dabei noch richtig Spaß“, ergänzt er und erzählt dann von der ersten Zirkusshow am Dienstagmorgen, als die Lehrer in der Manege ihr Können zeigten. „Das war ein richtiger Eisbrecher“, berichtet der Zirkusfachmann. Die Kinder konnten ihre Klassenlehrer in einer völlig neuen Rolle entdecken – als Artisten. Die Erwachsenen zeigten, was sie während der Schulung am Montag gelernt hatten. Diese Zirkusatmosphäre am Morgen bleibt den Kinder auch den Rest der Woche erhalten: Bevor es jeden Tag in den Kleingruppen in der Schule und in der Halle ans Training geht, kommen alle 310 Kinder in der Manege zusammen – jeden Morgen reisen die Dhünner Kinder dafür mit dem Bus an. Dann zeigen die Zirkusleute ihr Können. Und die Begeisterung schwappt über: Am Donnerstagmorgen liegt so viel Ausgelassenheit in der Luft, dass die Vorfreude auf den eigenen großen Auftritt in der Manege greifbar wird.