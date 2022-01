Aktion des Kreises in Wermelskirchen : 300 Kinder kommen zum Impftermin

Wermelskirchen Am Samstag fand das erste vom Kreis organisierte Impfen für Kinder statt. Mit Tapferkeitsurkunden belohnten die Johanniter die Jungen und Mädchen nach dem Pieks.

Der Impftermin am Samstag gehört den Kindern: Nachdem bereits die Hausärzte in Wermelskirchen eine Impfaktion für die Jüngsten organisiert hatten, zieht der Kreis nach. Kinderärzte und auch andere Ärzte aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Samstag im Einsatz. 300 Familien haben sich angemeldet. „Es wären bis zu 1000 Termine möglich gewesen“, sagt Nadine Spiegel, „dann wären wir oben ins Bürgerzentrum gegangen und hätten das Personal aufgestockt.“ Aber im Moment herrsche eine „Impfflaute“. Man gehe davon aus, dass das vor allem mit den Ferien zusammenhänge. Und so werden am Samstag dann 300 Jungen und Mädchen in der alten Sparkassenfiliale vorstellig – alle mit Termin, der ist am Samstag Pflicht. „Damit wir auch die richtige Menge Impfstoff mitbringen“, erklärt Nadine Spiegel. Die Ärzte nehmen sich so viel Zeit wie möglich, kommen mit den Kindern ins Gespräch und impfen bei Bedarf auch Kuscheltiere.