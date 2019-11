Arbeitseinsatz in Dabringhausen : 30 Helfer „motten“ Freibad für den Winter ein

Dabringhausen Noch vor dem Einsetzen der dauerhaft kalten Tage soll eine Nahwärmeleitung verlegen werden.

(sng) Wie schaffe ich ein 70 Meter langes, schlauchartiges Rohr mit rund 25 Zentimetern Durchmesser von A nach B? Diese Frage stellten sich die Helfer im Freibad Dabringhausen nicht lange, legten sich die Nahwärmeleitung auf die Schulter und trugen sie hintereinander aufgereiht im Gänsemarsch an Ort und Stelle. Das ist zwischen Biomasse-Heizung und Kiosk-Gebäude, wo sie in den nächsten Tagen in einen noch zu baggernden Graben verlegt wird. „Die Leitung versorgt dann das Gebäude mit Wärme, so dass, genau wie wir es inzwischen bei den anderen Räumen geschafft haben, im Winter die Temperatur über dem Taupunkt bleibt und somit keine Feuchtigkeits- oder Schimmelschäden mehr entstehen“, erläuterte Dominik Roenneke vom Schwimmverein Freibad Dabringhausen (SVFD), der Betreiber des Waldbades an der Linnefe ist.