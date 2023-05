In Wermelskirchen 30 Geschäfte bilden den Rummel zur Frühjahrskirmes am Schwanen

Das Hochrundfahrgeschäft „X-Force“ der Familie Klinge aus Koblenz ist eine Neuheit auf den Kirmesplätzen. Das Karussell verfügt über zwei um die eigene Achse rotierende Gondeln. Insgesamt 16 Personen passen maximal in die horizontal drehbaren Gondeln. Das Ganze dreht sich auch in einer vertikalen Achse über das gesamte Fahrgeschäft. Es gibt dabei aber keinen Überschlag, von daher garantiert „X-Force“ Spaß für die ganze Familie. Mit dem „Drive-in“, einem der größten Autoscooter Deutschlands, kommt auch in diesem Frühjahr wieder die Familie Schmidt aus Remscheid nach Wermelskirchen. Seit 1954 ist der Schaustellerbetrieb regelmäßig zu Gast in der Stadt.