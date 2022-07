Autonomes Jugendzentrum Wermelskirchen : „30+2“-Festival wird „Wermelsstock“

Bilden das aktuelle Vorstandstrio der Jugendinitiative, die Betreiberverein des Bahndamms ist (v.l.): Timo Meyer, Linus Peters und Niklas Gebauer. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Der Bahndamm feiert am 19. und 20. August das 30-jährige Bestehen nach. Damit findet in 2022 das bereits für 2020 geplante „Geburtstagsfest“ statt.

Von Stephan Singer

In guter Erinnerung ist das Festival zum 25-jährigen Bestehen des Bahndamms. „Wenn das Wetter in diesem Jahr auch so gut ist wie in 2015, dann wird es eine glatte Elf von Zehn auf der Bewertungsskala.“ Timo Meyer und seine Mitstreiter Lunis Peters und Niklas Gebauer vom Vorstand der Jugendinitiative Wermelskirchen als Betreiberverein des Bahndamms freuen sich auf das Jubelfestival am Freitag und Samstag, 19. und 20. August. Dann heißt es „30+2“, denn die zweitägige Veranstaltung war bereits für 2020 geplant. In 2020 ist der Bahndamm 30 Jahre geworden, wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich die Durchführung des „Geburtstagsfestes“ für den „heißesten Club der Stadt“ erst um ein, dann um ein weiteres Jahr.

Insgesamt 21 Bands aus ganz Europa, unter anderem Italien, England, Tschechische Republik, Belgien, Deutschland und auch Dänemark, bilden das Programm des „30+2 Jahre“-Festivals und zeugen von einem stattlichen Live-Musik-Reigen, der sich nicht vor dem Repertoire deutlich größerer Festivals verstecken muss. „Wir sind froh, dass es gelungen ist, das für 2020 zusammengestellte Line-Up nahezu auf 2022 übertragen zu können“, sagt Timo Meyer, der zu dem achtköpfigen Booking-Team gehört, das sich um die Verpflichtungen der Musiker gekümmert hat: „Fünf oder sechs Bands - eine ist noch in der abschließenden Klärung - mussten für den neuen Termin absagen. Teils, weil sie sich aufgelöst haben, teils, weil der neue Termin nicht passte.“

An der kunstvoll gestalteten, seit 2018 in Grün gehaltenen Fassade des Bahndamms lässt sich das „Geburtsjahr“ des Autonomen Jugendzentrums ablesen. Foto: Stephan Singer

Info Der Vorverkauf für das Jubel-Festival läuft Termin Das „30+2“-Jubiläums-Festival steigt am Freitag, 19. August, von 17 bis 1 Uhr, und Samstag, 20. August, von 14 bis 1 Uhr. Ticketpreise Das Festival-Ticket, das an beiden Tagen gültig ist, kostet 55 Euro. Tagesbezogene Tickets kosten 25 Euro (Freitag) bzw. 30 Euro (Samstag). Gegebenenfalls kommen Vorverkaufsgebühren hinzu. Vorverkauf Eintrittskarten sind online unter www.punk.de erhältlich. Außerdem in Wermelskirchen bei der „Lichtbildbude“ an der Kölner Straße sowie montags und mittwochs je ab 19 Uhr im Bahndamm.

Die bekanntesten Namen unter den Gruppen und dadurch mit Headliner-Status versehen sind „Alarmsignal“ sowie die beiden italienischen Bands „Los fastidos“ und „Call the cops“ am Festival-Freitag, gefolgt von „Peter and the test tube babies“ und „Master“ am Samstag. Aber, so betont das Vorstandstrio: „letztlich hat jeder der acht Booker seinen eigenen Headliner. Dadurch haben wir ein namhaftes und vielfältiges Line-Up.“ HipHop und Reggae sei genauso vertreten wie Rock, Punk und Metal. Ohne sich auf einen Favoritenauftritt festlegen zu wollen, blickt Timo Meyer aus: „Ich freue mich auf alle beiden Tage.“ Ähnlich sieht es Niklas Gebauer: „Ich lasse mich gerne von der einen oder anderen Band, die ich noch nicht live gesehen habe, überraschen.“ Lunis Peters kann das Festival kaum erwarten, obwohl er weiß, dass den ehrenamtlich Aktiven mit Auf- und Abbau vier Tage mit „sehr kurzen Nächten“ bevorstehen: „Ich freue mich besonders auf den Auftritt der ‚Cyanide pills‘. Diese Band habe ich schon bei ihrem Auftritt im Bahndamm gesehen, und der hat mich begeistert.“ Lokal-Matadore in dem illustren Kreis der mehr als 20 Gruppen sind „Illusive“, „Bombay Black“, „Paca Vojo“ und „Stone Steppers“. An den zwei Tagen des Bahndamm-Festivals zum Silbernen Jubiläum in 2015 kamen 1500 Besucher. „An diesen Erfolg wollen wir jetzt gerne anknüpfen“, hofft der Vorstand des Autonomen Jugendzentrums (AJZ), aber: „Im Moment werden viele Veranstaltungen, die eigentlich in den Phasen der Lockdowns geplant waren, nachgeholt. Bei Konzerten und Festivals gibt es derzeit eigentlich ein Über-Angebot.“ Deshalb setzen die Bahndamm-Aktiven, die das Festival mit mehr als 50 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern stemmen, auf ihr Konzept, das genauso Musikfans wie die Wermelskirchener Bürgerschaft ansprechen soll: So reicht das Speisenportefolio von veganen Gerichten bis zum Grillstand vom Billard-Zimmer-Verein. Infostände, speziell für das Festival entworfenes Bahndamm-Merchandise wie T-Shirts, eine Kinderbetreuung mit unter anderem Schminken und Spielen sowie ein Schallplattenstand runden das Angebot ab. Dazu gibt es Kaltgetränke sowie eine Cocktailbar.

„Wir sind unglaublich dankbar für die ganze Arbeit, die die Aktiven ehrenamtlich leisten. Das zeigt, dass wir in und um den Bahndann eine schlagkräftige Truppe sind“, unterstreicht Timo Meyer: „Wir haben für das Festival alles gegeben - in Sachen Manpower und bei der Kalkulation.“ Froh wäre der Betreiberverein, wenn nach dem Festival „etwas in der Kasse übrig“ bleibe, aber ein „fettes Polster“ wolle mit dem Festival niemand einfahren.

Beim Festival zum 25-jährigen Bestehen des „heißesten Clubs der Stadt“ räumte die schwedische Band „The Baboon Show“ richtig ab. Foto: Stephan Singer

Am Donnerstag vor dem Festival (18. August) erfolgt der Aufbau der rund 40 Quadratmeter großen Bühne sowie von Toiletten- und Getränkewagen und Bauzäunen auf dem Platz vor dem Bahndamm. Der Abbau erfolgt am Sonntag, 22. August. Das Programm auf der Außenbühne endet an den beiden Festivaltagen um 23.30 Uhr, die jeweils letzten Bands des Tagesprogramms treten im Bahndamm-Club auf. Entsprechende Sondergenehmigungen habe die Jugendinitiative beantragt, sagt das Vorstandstrio: „Wir haben auch Einladungen an die Anlieger mit der Bitte um Verständnis und Dank für die gute Nachbarschaft verteilt und machen das weiter.“ In Anlehnung an das legendäre Woodstock-Festival dürfe dann einem „Wermelsstock“ nichts im Weg stehen. Mehr Informationen finden Interessierte auch im Internet.