Mann war an Schlägerei an der Eich beteiligt : 27-Jähriger beißt, tritt und schlägt bei Festnahme

Foto: dpa/Friso Gentsch Ehe die Polizei dem renitenten, jungen Mann Handschellen anlegen konnte, musste sie Pfefferspray einsetzen.

Wermelskirchen Kein leichtes Spiel hatte die Polizei am Samstagabend mit einem stark alkoholisierten Mann, der an der Eich in einer Schlägerei verwickelt war: Bei der Festnahme trat er nach den Beamten, er schlug, biss und pöbelte herum.

Fast eine Dreiviertelstunde dauerte es, bis er zur Blutabnahme im Krankenhaus gebracht werden konnte.

Die Polizei war gegen 20.09 Uhr wegen einer Schlägerei gerufen worden. Einer der Beschuldigten, der renitente Mann, wehrte sich heftigst und ging die Beamten an, dann lief er vor den Polizisten fort in Richtung Kölner Straße. Auf seiner Flucht stürzte er, wobei er sich wahrscheinlich eine Kopfverletzung zuzog. Sie könnte nach Polizeiangaben aber auch von der Schlägerei stammen. Als sie den 27-jährigen Wermelskirchener festnehmen wollten, wehrte er sich wieder mit Händen und Füßen – und Beißversuchen. Die Polizei setzte schließlich Pfefferspray ein, um dem Mann Handfesseln anlegen zu können. Der Betrunkene wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und er stationär aufgenommen wurde.