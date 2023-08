Kriminalität in Wermelskirchen 24-Jähriger auf Kirmes schwer verletzt – Raubdelikt nicht ausgeschlossen

In der Nacht zu Sonntag, 27. August, kam es in der Zeit von circa 3:00 Uhr bis circa 3:10 Uhr im Rahmen der Wermelskirchener Kirmes zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Wermelskirchener und drei bislang unbekannten Männern. Das teilte die Polizei am Montag mit.