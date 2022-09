Unfall in Wermelskirchen : 24-jährige Fahrerin  starb nicht an den Unfallfolgen

24-jährige Fahrerin starb nicht an den Unfallfolgen

Unfall in Wermelskirchen

Dabringhausen Jetzt liegt das Ergebnis der Obduktion vor. Die Frau war vorige Woche verunglückt und dann drei Tage später im Rhein-Erft-Kreis verstorben. Die Todesursache wird noch ermittelt.

Die 24 Jahre alte Bergisch Gladbacherin, die vor einer Woche auf der Landstraße 294 in Höhe der Hofschaft Kump in Dabringhausen verunglückte und dann plötzlich drei Tage später im Rhein-Erft-Kreis aus dem Leben schied, ist nicht an den Folgen des Unfalls gestorben. Dieses Ergebnis der Obduktion der Gerichtsmedizin teilte Polizeisprecher Christian Tholl auf Anfrage der Redaktion mit.