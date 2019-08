Schwerer Unfall in Wermelskirchen : 23-Jähriger schwer verletzt nach Sturz mit Motorrad

Ein 23-jähriger Wermelskirchener verunglückte auf der L 294 zwischen Hilgen und Dabringhausen. Foto: Polizei

Dabringhausen Ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Wermelskirchen verunglückte am Montag gegen 22 Uhr schwer, nachdem er in einer Kurve gestürzt und daraufhin in die hintere rechte Fahrzeugseite des entgegenkommenden Fahrzeuges eines 49-jährigen Burscheiders gerutscht war.

Der 23-Jährige hatte zuvor mit seinem Motorrad die Landstraße 294 befahren. Zwischen Hilgen und Dabringhausen kam es in einer Rechtskurve zu einem Bodenkontakt mit einer Fußraste des Kraftrades. Der junge Fahrzeugführer verlor daraufhin das Gleichgewicht und kam zu Fall. Nachdem er mit seinem Zweirad über beide Fahrstreifen gerutscht war, touchierte er den Heckbereich des entgegenkommenden Autos. Danach prallte er gegen die Schutzplanke. Der VW-Fahrer hatte zuvor laut Polizei durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern können.