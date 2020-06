Amtsgericht Wermelskirchen : Richter lässt Milde walten

Wermelskirchen Für einen Einbruch erhält ein 23-Jähriger eine Bewährungsstrafe.

Die Mühlen der Gerechtigkeit mahlen bisweilen langsam. So musste sich ein 23-jähriger Kölner jetzt vor dem Wermelskirchener Amtsgericht wegen eines Wohnungseinbruchsdiebstahls aus dem Dezember des Jahres 2017 verantworten. Dabei war am frühen Morgen die rückwärtige Terrassentür des Einfamilienhauses aufgebrochen und eine Uhr sowie zwei Ringe im Gesamtwert von rund 350 Euro entwendet worden.

Der Angeklagte, der unter mehreren Alias-Namen bereits einige Eintragungen im Bundeszentralregister hat, arbeite als Verkäufer auf Flohmärkten und lebe ansonsten von Leistungen des Jobcenters. Er war unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein, schwerem Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Der dreifache Familienvater wolle aber eine Ausbildung als Mechaniker machen, um sein Leben in den Griff zu bekommen. „Das habe ich mir vorgenommen, ich will nach vorne blicken und nicht zurück“, sagt der 23-Jährige, der sich derzeit in Untersuchungshaft befand und von den Wachtmeistern in den Gerichtssaal vorgeführt wurde.