Wermelskirchen Das ist das Jahresprogramm 2024 des Bergischen Geschichtsvereins

Feine Tuche wurden in Lennep seit dem Mittelalter hergestellt, begünstigt durch das Privileg des Landesherrn Herzog Wilhelm (1571), wonach nur in Lennep Lammwolle für den Weiterverkauf verarbeitet werden durfte. Um die Wasserkraft für die Spinn- und Webmaschinen nutzen zu können, wurden im 19. Jahrhundert Produktionsanlagen an der Wupper errichtet. Die Firmensitze, Handels- und Wohnsitze blieben jedoch in Lennep. Um 1928 waren noch zehn Textilfabrikanten in Lennep aktiv. Als letztes Lenneper Textilunternehmen produzierte die Firma Wülfing & Sohn bis in die 1990er Jahre. Aus ihrem Firmenmuseum ging das Tuchmuseum, eine Stiftung der Familie Hardt, hervor. Dieses befindet sich in der 1868/1869 von dem Lenneper Architekten Albert Schmidt errichteten „Höheren Bürgerschule“, der heutigen GGS „Freiherr vom Stein“.