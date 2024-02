Besonderer Gottesdienst in Wermelskirchen Tente feiert zum Valentinstag die Liebe

Als Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski im vergangenen Jahr einem Cello-Konzert lauschte, fiel ihr das besondere Datum in den Blick. Pünktlich am 14. Februar hatte die Musik die Menschen ins Gemeindehaus in Tente gezogen. „Damals traf ich auch ein Brautpaar wieder, das ich einige Zeit zuvor getraut hatte“, erzählt sie. Die beiden gönnten sich am „Tag der Liebe“ einen gemeinsamen Abend mit Musik.