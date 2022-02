Ferien in Wermelskirchen : 2022 soll es eine Kinderstadt geben

Die Kinderstadt in der Katt 2019 war ein Erfolg. Foto: Viktor Marinov

Wermelskirchen In diesem Jahr soll es klappen: 200 Plätze für die Kinderstadt in den Sommerferien werden im Losverfahren vergeben. Die Anmeldung ist nächste Woche.

Ob es nun im dritten Anlauf klappt? Die Kinderstadt soll in diesen Sommerferien veranstaltet werden. Das plant jedenfalls das Jugendamt. Der Termin steht auch fest: 27. Juni bis 8. Juli. Es wäre dann das 14. Mal, dass dieses Feriengroßprojekt für Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren stattfinden könnte. Denn die Einschränkung bleibt: Da niemand die pandemische Lage voraussagen kann, behält sich das Amt für Jugend, Bildung und Sport vor, das Ferienprojekt kurzfristig abzusagen. Wie übrigens schon 2020: Damals hatten sich 200 Kinder angemeldet, denen dann aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Auch 2021 fand keine Kinderstadt statt.

Dennoch laufen in der Stadtverwaltung die Planungen auf Hochtouren. Insgesamt 200 Kinder werden während dieser zwei Wochen von 10 bis 16 Uhr in der Kattwinkelschen Fabrik betreut, können in ihrer eigenen Stadt spielen, lernen und in verschiedenen Werkstätten experimentieren. Eine Frühbetreuung ab 8 Uhr wird ebenfalls angeboten. Die „Kinderstadt“ endet mit einem großen sommerlichen Abschlussfest am Samstag, 9. Juli, ab 15 Uhr.

Wichtig: Die 200 Plätze für teilnehmende Mädchen und Jungen werden im Losverfahren vergeben. Die Anmeldung zu dieser Verlosung ist unter Vorlage des Personalausweises der Sorgeberechtigten von Montag bis Freitag, 14. bis 18. Februar, möglich. Am Montag, 14. Februar, und Freitag, 18. Februar, kommen Interessierte zwischen 10 bis 18 Uhr in die Katt. Von Dienstag bis Donnerstag, 15. bis 17. Februar, ist die Anmeldung zwischen 9 bis 15 Uhr in Raum 06 im Erdgeschoss der Kattwinkelschen Fabrik möglich. Der Zugang erfolgt über den Eingang der Bücherei vom großen Parkplatz aus. Eine Anmeldung durch nicht sorgeberechtigte Personen kann nur mit Vorlage einer entsprechenden Vollmacht erfolgen.

Die öffentliche Verlosung der 200 Teilnahmeplätze findet am Montag, 21. Februar, 15 Uhr, in der kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik statt. Weitere Anmeldungen werden auf einer Warteliste vermerkt. Alle Teilnehmenden werden schriftlich benachrichtigt. Das Ergebnis kann allerdings auch an dem Tag vormittags unter der Telefonnummer 02196 / 710 - 582 erfragt werden.