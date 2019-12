Zwei Jahre Bauzeit für Großprojekt : 2020 soll Baustart auf dem Loches-Platz sein

Wermelskirchen Der größte Platz in der Innenstadt wird umgekrempelt. Ein Einzelshandels-Schwerpunkt in einem modernen Gebäudekomplex entsteht.

Das Gesicht der Innenstadt Wermelskirchen wird sich durch ein Großprojekt stark verändern. Der Start dazu soll 2020 erfolgen: Auf dem Loches-Platz entsteht ein Gebäudekomplex, in dem ein neuer Einzelhandelsstandort und Dienstleistungen Platz finden werden. Der gesamte Platz wird umgestaltet, erhält am Ende durch den neuen abgewinkelte Gebäudekomplex, der aus mehreren zweigeschossigen Kuben bestehen wird, andere Proportionen und insgesamt eine moderne Optik.

Parken Kunden können über die Ein-/Ausfahrt auf dem Brückenweg in Höhe der Sparkasse in die Tiefgarage fahren. Dort stehen 93 Stellplätze zur Verfügung. Auch die Anlieferung von Waren erfolgt über diese Einfahrt. Auf dem oberirdischen Parkplatz, der mit Schranken versehen wird, sind 92 Stellplätze vorgesehen.

Ziel war von Anfang an, dass an dieser Stelle wieder ein Einzelhandelsstandort etabliert wird, um die Nahversorgung in der Innenstadt zu gewährleisten und damit auch den Einkaufsstandort im Kern Wermelskirchens zu stärken.

Die Investorin hat die künftigen Mieter bereits unter Vertrag: Mit dem Vollsortimenter HIT und dem Discounter Lidl wird eine Angebotslücke geschlossen, die im Herzen der Stadt gerade in dem Bereich „Waren des täglichen Bedarfs“, also Lebensmittel, klafft. Das hat bisher auch dazu geführt, dass Kaufkraft in diesem Segment abfließt. Aus dem Entwurf des aktualisierten Einzelhandelskonzepts für Wermelskirchen geht hervor, dass sich die Situation mit dem neuen Einzelhandelsschwerpunkt verbessern wird und somit mehr Kaufkraft in der Stadt bleibt.