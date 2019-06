Neubau in Bergisch Gladbach vorgestellt : Mehr Platz, um schnell Hilfe zu leisten

Rhein-Berg Der Kreis stellt seine neue Interimsleitstelle vor. Dort gibt es mehr Arbeitsplätze, um noch schneller helfen zu können.

In etwas mehr als sechs Monaten ist die Interimsleitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst am Kreishaus in Bergisch Gladbach-Heidkamp entstanden. Derzeit läuft der Probebetrieb; die Anlage wird auf Herz und Nieren geprüft, Anfang Juli beginnt dann der Echtbetrieb. „Das ist eine vorbildliche Leistung von allen Beteiligten“, lobt Landrat Stephan Santelmann und ergänzt, dass sich ein solch komplexes Projekt nur so zum Erfolg führen lasse. „Die Anforderungen an eine moderne Leitstelle sind hiermit gut abgedeckt“, erklärt Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden, zudem sei die neue Heimat eine gute Lösung für die Mitarbeiter.