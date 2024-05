DLRG Wermelskirchen wächst auf mehr als 840 Mitglieder Ortsgruppe will sichtbarer werden

Die Jahresversammlung der DLRG-Ortsgruppe Wermelskirchen in den Schulungsräumen neben der KGS St. Michael war überaus gut besucht. Das wiederum sprach für den Zusammenhalt in der Ortsgruppe, zumal die Stimmung auch sehr entspannt war. Der Vorsitzende gab gleich zu Beginn die Stoßrichtung der Arbeit vor: „Unser Ziel ist es, nach außen sichtbarer zu werden“, sagte Christian Behnke. „Dafür haben wir im vergangenen Jahr eine Menge Dinge auf die Beine gestellt, wobei das Highlight sicherlich das Fest zum Stadtjubiläum war“. Man habe sich für den Heimatpreis beworben, werde das auch in diesem Jahr wieder machen, habe an der Kinderstadt teilgenommen, das 24-Stunden-Schwimmen im Hallenbad organisiert, Reinigungsarbeiten in den Becken des Wuppertaler Zoos vorgenommen und zahlreiche Sanitätsdienste bei Veranstaltungen übernommen.