20 Jahre Förderverein Freibad Dabringhausen : Freibad-Betrieb ist ohne Ehrenamt undenkbar

Das Freibad an der Linnefe ist das einzig verbliebene in Wermelskirchen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Der Förderverein des Waldbads Dabringhausen – das einzig verbliebene Freibad in Wermelskirchen – besteht seit zwei Jahrzehnten. Aktuell zählt er 365 Mitglieder.

Gäbe es den Förderverein nicht, wäre es im Freibad Dabringhausen längst still, die Becken blieben trocken. Vor 20 Jahren gründete sich der Förderverein des Waldbades an der Linnefe, um den Erhalt zu sichern. Das ist bis heute gelungen: Das Freibad ist das einzig verbliebene in Wermelskirchen.