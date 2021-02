Entsorgung in Wermelskirchen : 19.239 Bürger fahren 2020 den Wertstoffhof an

Wermelskirchen Die Wermelskirchener haben den Wertstoffhof des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV) an der Albert-Einstein-Straße an den beiden angebotenen Öffnungstagen dienstags und donnerstags quasi überrannt.

Zum 1. Januar 2020 hat der BAV den Wertstoffhof übernommen. Dort können seither kommunale Abfälle von privaten Haushalten in haushaltsüblichen Kleinmengen abgegeben werden. Auch Gelbe Säcke werden dort angenommen. Davor gab es eine Sammelstelle der Firma Reterra für Gewerbeabfälle – dort konnten Bürger täglich auch ihren Abfall abladen. Das ist seit dem 1. Januar 2020 nicht mehr möglich. Es gibt nur drei Öffnungstage: dienstags, donnerstags und samstags. Die Öffnungszeit beträgt 14 Stunden in der Woche.

Das hatte in den Anfangsmonaten zu Protesten geführt, zumal in der Zeit des ersten Lockdowns viel Grünschnitt anfiel und die Eigenheimbesitzer nur an diesen drei Tagen vorfahren konnten. Die Stadt hatte damals reagiert und eine Grünschnitt-Abladestelle am Freibad Dhünn eingerichtet. Gewerbetreibende indes können jeden Werktag ihren Gewerbemüll an der Albert-Einstein-Straße abgeben.