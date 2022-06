Abschlussjahrgang 2021/2022 : 17 Schüler verlassen Verbundschule

Wermelskirchen Die Förderschule setzt auf individuelle Förderung und kleine Klassen. Zurzeit werden dort 141 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Am Freitag verabschiedete die Verbundschule Nord 17 ihrer Schüler, die in diesem Jahr ihren Schulabschluss absolvierten. Bei einer feierlichen Zeremonie kamen Schüler, Eltern und Kollegium ein letztes Mal zusammen, bevor die Absolventen des Jahrgangs 2021/2022 ihr weiteres berufliches Leben starten. Viele von ihnen haben dafür schon Pläne: „Ich werde eine Ausbildung zum Chemikanten machen oder nochmal zur Schule gehen für einen besseren Abschluss“, sagt Carsten Zerbe. Sein Mitschüler Connor Magnus Vallbracht konnte sich bereits einen Ausbildungsplatz als Koch sichern. Lenya Szillo will zunächst ein Berufsorientierungsjahr beim Berufsbildungswerk absolvieren, um sich im Klaren über ihre Wünsche zu werden.