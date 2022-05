Lesespaß in Wermelskirchen : 17 Kitas vergeben den Bilderbuchpreis

Lesespaß in Wermelskirchen

Wermelskirchen Seit vielen Jahren haben Stadtbücherei und die Buchhandlung Marabu ein Kooperationsprojekt zur Leseförderung. Nun wurden die beliebtesten Bilderbücher ausgezeichnet.

Mit Bilderbüchern wächst man besser“ heißt das Kooperationsprojekt zur Leseförderung, das von der Stadtbücherei und der Buchhandlung Marabu seit vielen Jahren angeboten wird. Im vergangenen Herbst wurden den 17 teilnehmenden Kindergärten aus Wermelskirchen wieder die aktuellen Bilderbücher in mehreren Exemplaren zur Verfügung gestellt, damit die Erzieherinnen und Erzieher fleißig vorlesen konnten.

Die große Abschlussveranstaltung in der Stadtbücherei, bei der die beliebtesten Bilderbücher ausgezeichnet werden, musste in diesem Jahr leider ausfallen. Stattdessen wurde die Veranstaltung als Online-Event angeboten, an dem insgesamt 62 Kinder aus sieben Einrichtungen teilnahmen.