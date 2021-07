Überblick über Unwetterlage in Wermelskirchen : 160 Einsätze für die Feuerwehr

Wermelskirchen Die Ehrenamtlichen der Feuerwehr meisterten auch die kritischen Situationen – Wassereinbruch in elf städtischen Gebäuden – Zwei Drittel der Abwasser-Pumpstationen überlastet – Vakuumpumpsystem Pantholz fiel komplett aus.

Es gab mehrere kritische Situationen, die aber gemeistert wurden. So die drei eingeschlossenen Personen in einem Wohnhaus in der Markusmühle, die von der Feuerwehr befreit wurden. Oder in Pilghausen. Dort drohte der Pumpenraum mit der Elektronik überschwemmt zu werden – dann wäre der Klärschlamm aus dem Klärwerk Dhünn ungehindert in die Trinkwasser-Talsperre geflossen. Feuerwehrchef Holger Stubenrauch berichtete, dass dies im letzten Moment mit Pumpen und Sandsäcken verhindert worden sei. „Die Säcke haben wir dann aus Bergisch Gladbach geholt.“

In elf städtischen Gebäuden hatten Hausmeister und andere städtische Mitarbeiter mit Wassereinbruch zu kämpfen. In der Grundschule Dhünn gleich an vier Stellen, ebenso in den Kitas Dhünn, Grunewald, Wellersbusch und Jahnstraße. In der Mehrzweckhalle Dhünn stand die Heizung unter Wasser; auch im Feuerwehrgerätehaus Eipringhausen mussten die Ehrenamtlichen einen Wischer in die Hand nehmen, um das Wasser zu entfernen. In der WTV-Halle waren die Umkleiden überflutet, in der Grundschule Hünger war Wasser in einen Raum im Dachgeschoss eingedrungen, und auch in der KGS stand ein Kellerraum unter Wasser. Auch die Sekundarschule blieb nicht verschont.