Alles begann in Dhünn vor 150 Jahren mit Gesang Ein Dorf feiert seinen CVJM

Info

Auftakt Mit einem Kickerturnier eröffnet der CVJM Dhünn den Festreigen – bis November wird es jeden Monat eine Jubiläums-Veranstaltung geben. Das Kicker-Turnier startet am Samstag, 20. April, um 14 Uhr. Kinder und Erwachsene sind eingeladen, in Zweierteams anzutreten – es gibt verschiedene Klassen. Das Startgeld beträgt für Erwachsene fünf Euro, für Kinder drei Euro. Anmeldungen telefonisch unter ☏ 02196 / 80955 oder per E-Mail an kickerturnier@cvjm-dhuenn.de werden bis 18. April angenommen, Nachmeldungen sind am Spieltag möglich.

Jahresfest Das große Jahresfest zum Jubiläum findet am 9. Juni statt – und beginnt mit einem Gottesdienst um 11 Uhr im Vereinshaus in Hülsen.

cvjm-dhuenn.de