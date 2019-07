20-Jähriger zwang Polizeiwagen zur Vollbremsung : 150 Abschluss-Schüler feiern Party mit viel Alkohol

„Wir waren mit allen verfügbaren Kollegen vor Ort“, berichtete Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Tente In die Menge mischte sich ein 20-Jähriger, der vor einen Polizeiwagen sprang und bei der Festnahme randalierte.

Etwa 150 Schüler der Abschlussklassen trafen sich in der Nacht zu Freitag in Tente, um ausgelassen den Ferienbeginn zu feiern. Auswüchse wie bei den Partys unter freiem Himmel in den Vorjahren oder solch eine Eskalation wie am Rande des Rosenmontagszugs in Dabringhausen hat es nach Aussage von Ordnungsamt und Polizei zwar nicht gegeben. Doch der Alkohol- und Lärmpegel war zu fortgeschrittener Stunde hoch. Die Beamten hatten im Vorfeld von der geplanten Party erfahren, doch an welchem Tag und wo die Gruppe genau feiern wollte, blieb unklar.

In diese Gruppe Feiernder hatte sich ein 20-Jähriger gemischt, der ein Polizeifahrzeug zur Vollbremsung zwang: Als die Streifenwagenbesatzung gegen 23.40 Uhr auf der Straße Herrlinghausen unterwegs war, wo sich zu diesem Zeitpunkt die feiernden Schüler aufhielten, überquerten zwei Personen die Fahrbahn. Plötzlich drehte sich der 20-Jährige um und sprang vor den Streifenwagen. Der Beamte bremste sofort und konnte dadurch nur knapp einen Zusammenstoß verhindern.

Der Wermelskirchener war stark alkoholisiert; ein Alkoholatemtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der junge Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er nicht gesehen habe, dass es sich bei dem Auto um einen Polizeiwagen handelte. Die Polizisten sprachen dem 20-Jährigen einen Platzverweis im gesamten Bereich Tente aus, dem der Beschuldigte allerdings nicht nachkam. Schließlich wurde er in Gewahrsam genommen, wobei er so stark randalierte, dass er ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Der Beschuldigte wurde zur Polizeiwache nach Bergisch Gladbach gebracht, wo er die Nacht verbrachte. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den Wermelskirchener erwartet nun ein Strafverfahren wegen „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“.

Die 15-, 16-Jährigen begannen ihre Party mit reichlich Alkohol im Gepäck auf dem Sportplatz in Tente, zogen dann über den Spielplatz bis zu dem Edeka-Parkplatz, berichtet Arne Feldmann, Leiter des Ordnungsamtes, auf Nachfrage dieser Redaktion. „Wir waren mit allen verfügbaren Kollegen vor Ort.“ Bereits nach 21 Uhr gab es aus der Nachbarschaft die ersten Beschwerden wegen Ruhestörung. . Als die Beamten die Jugendlichen ansprachen, kamen sie der Aufforderung und dem Platzverweis meist nach. „Allerdings mit der Folge, dass sie woanders hinzogen und weiter feierten“, beschreibt Feldmann den Verdrängungsprozess. Gruppen wanderten zur Balkantrasse. Einige Jugendliche waren so strak betrunken, dass man sie von ihren Eltern abholen ließ oder sie ins Krankenhaus brachte, berichtet Feldmann. Angesichts der großen Menge hielten sich Auffälligkeiten in Grenzen, Angriffe auf Polizisten habe es nicht gegeben. Arne Feldmann führt dies darauf zurück, dass die Polizei im Vorfeld das Gespräch mit den Schülern gesucht hatte. Bezirksbeamter Frank Preyer habe in den Schulen die Jugendlichen dafür sensibilisiert, dass sie feiern dürfen, sich dabei aber auch die Spielregeln zu beachten hätten. Feldmann zeigt aber auch Verständnis für die Jugendlichen: „Es fehlt ihnen ein Platz zum Feiern.“