Corona-Pandemie in Rhein-Berg : 15 Neuinfizierte in Wermelskirchen

15 Neuinfizierte in Wermelskirchen

Corona-Pandemie in Rhein-Berg

Wermelskirchen Auch am Dienstag steigen die Corona-Zahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis weiter. 120 weitere Corona-Fälle sind dem Gesundheitsamt bekannt geworden, davon 15 Fälle in Wermelskirchen.

2162 Personen sind im Kreis aktuell infiziert, in Wermelskirchen sind es 286. In Quarantäne befinden sich kreisweit derzeit 2596 Personen, davon 358 in der Stadt.