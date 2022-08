In den eigenen vier Wänden leben in Wermelskirchen : 14 Jugendliche machen den Wohnungsführerschein

Wermelskirchen Die Jugendhilfe Bergisches Land vermittelt Inhalte an Jugendliche, die wichtig sind, um in eine eigene Wohnung zu ziehen. Dazu gehören zum Beispiel die Rechte und Pflichten als Mieter.

An zwei Samstagen lernten die Teilnehmer in fünf Bausteinen, was es bei dem Mietvertrag zu beachten gibt. Dazu gehörte auch, etwas über die Kaution zu lernen, welche Kündigungsfristen eingehalten werden müssen oder welche Rechte und Pflichten jeder Mitbewohner hat, wenn sie in einer WG leben. Im zweiten Baustein ging es darum, was man in einer Mietwohnung machen darf und was nicht, wie lange man Besuch empfangen darf oder welche Versicherungen man braucht.