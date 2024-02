Spendenübergabe in Wermelskirchen Bens große Überraschung im Seniorenpark „Carpe Diem“

Aber Ben wollte die Büsche voller Brombeeren im benachbarten Waldstück in Buchholzen nicht einfach hängen lassen – und damit begann eine Geschichte, die am Donnerstagnachmittag mit einer Spendenübergabe im Seniorenpark „Carpe Diem“ vorläufig endet. „Ich habe viele Eimer Brombeeren gepflückt“, erzählt der 13-Jährige. Dazu kamen ganze Schubkarrenladungen voller Holunder, die er im Garten ablieferte. „Meine Mutter und ich haben dann angefangen, Marmelade zu kochen“, so Ben.