Landmarke in Wermelskirchen 125 Jahre Kirche Hünger - so soll gefeiert werden

Am Montag, 7. Oktober, findet abends ein Konzert der Big Band statt. Am Dienstag, 8. Oktober, dürfen sich die Besucher auf einen Mitsing-Abend mit dem jungen Chor „Up to date“, dem Posaunenchor Hünger und Jan Crummenerl freuen. Am Mittwoch (9.) steht ein Seniorennachmittag auf dem Programm, am Donnerstag (10.) ein Kirchenkabarett-Abend mit den „Remscheider Schirmspitzen“.