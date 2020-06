Abschluss-Feier der Sekundarschule : Zeugnisse für ersten Abschluss-Jahrgang

In der Sekundarschule wurde der erste Jahrgang verabschiedet. Klassensprecherinnen Inga Bertrams und Anna Linker erinnerten in ihrer Rede an die aufregenden Jahre. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Die 121 Schülerinnen und Schüler werden als „Pioniere“ in die Analen der noch jungen Schulform in Wermelskirchen eingehen. Jede der fünf Klassen erlebte zum Abschluss einen eigenen Fest-Akt – die geplante Party im Bürgerzentrum fiel wegen Corona ins Wasser.

Die 121 Abschluss-Schülerinnen und -Schüler, die in diesem Jahr die Sekundarschule verlassen, werden nicht nur unter dem Aspekt der Zeugnis-Ausgabe im Zeichen von Corona-Hygiene-Regeln in die Analen eingehen: Denn dieser Abschluss-Jahrgang ist der erste, der nach sechs Jahren Sekundarschule diese Schulform in Wermelskirchen abschließt. In ihrer Ansprache erinnerten denn auch die beiden Klassensprecherinnen der 10a, Anna Linker und Inga Bertrams, an das für eine neue Schulform wohl typische Erleben der Schüler: „Wir haben viele Wechsel von Lehrern gehabt und auch von Schülern, die kamen und gingen.“