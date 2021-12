Pandemie-Entwicklung : 12 neue Corona-Fälle in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis sinkt am Freitag weiter. In Wermelskirchen sind 12 weitere Corona-Fälle bekannt geworden.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Freitag 130 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon 12 in Wermelskirchen . Kreisweit sind derzeit 2195 Personen infiziert, in der Stadt sind es 285. In Quarantäne befinden sich 2705 Personen aus dem Kreis, davon sind 341 Wermelskirchener.

44 Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und vier davon an einem Beatmungsplatz.