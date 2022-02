Ein- und Auspendler in Wermelskirchen : 10.600 Berufstätige fahren für Job ins Umland

Wermelskirchen Insgesamt pendeln an einem Werktag knapp 20.000 Menschen aus Wermelskirchen heraus oder herein. Die Stadt will Wohnraum für Einpendler schaffen.

Für zahlreiche Berufstätige aus Wermelskirchen gehört das morgendliche Pendeln zum Alltag. An Werktagen fahren sie 30 Kilometer oder mehr, bevor sie ihren Arbeitsplatz erreichen – um nach Feierabend wieder in ihr Auto oder in den Bus zu steigen und dann noch einmal die gleiche Strecke zurückzulegen.

Das Ganze gilt natürlich auch auf umgekehrten Wege, also für Arbeitnehmer, die nicht in Wermelskirchen wohnen, aber in der Stadt arbeiten. Insgesamt pendeln an einem Werktag knapp 20.000 Menschen aus Wermelskirchen heraus oder herein. Das geht aus dem Pendleratlas des Statistischen Landesamtes IT NRW für das Jahr 2020 hervor. Es handelt sich dabei um die aktuellsten Zahlen. Wir geben einen Überblick über den Pendlerstrom für Wermelskirchen und haben mit dem Technischen Beigeordneten der Stadt, Thomas Marner, auch über neue Gewerbeflächen, neuen Wohnraum und den Öffentlichen Personennahverkehr gesprochen.

Einpendler Im Jahr 2020 zog es regelmäßig rund 9000 Menschen aus anderen Städten nach Wermelskirchen, um in der zweitgrößsten Kreistadt zu arbeiten. Die meisten Einpendler kamen aus der Nachbarschaft: 2402 aus Remscheid, 633 aus Hückeswagen und 594 aus Burscheid. Aber auch 573 Personen aus Köln pendelten in die Kommune und legten damit täglich mehr als 50 Kilometer zurück. Weitere Kommunen aus denen sich viele Pendler berufsbedingt nach Wermelskirchen bewegten sind Solingen, Wuppertal, Radevormwald, Leverkusen, Wipperfürth und Leichlingen.

Auspendler Im Gegensatz zu den rund 9000 Einpendlern gab es knapp 10.600 Personen, die Wermelskirchen zum Arbeiten verließen und sich regelmäßig auf den Weg in eine andere Kommune gemacht hatten. Das gefragteste Ziel in 2020 war Remscheid. 3084 Pendler aus Wermelskirchen zog es dorthin. 1091 Wermelskirchener bewegten sich hingegen nach Köln. Danach folgten Leverkusen (790), Wuppertal (767), Burscheid (559), Solingen (477), Hückeswagen (475) und Bergisch Gladbach (390). Eine besonders weite Strecke nahmen 349 Berufspendler aus Wermelskirchen auf sich, die sich regelmäßig auf den Weg nach Düsseldorf machten.

Vergleich mit Vorjahren Die Zahlen für Wermelskirchen für das Jahr 2020 unterscheiden sich kaum von 2019 und 2018. Die Statistiker weisen aber darauf hin, dass die Jahre unter anderem wegen der Corona-Pandemie nur teilweise vergleichbar seien. Wegen Corona wechselten 2020 viele Arbeitnehmer ins Homeoffice. Unklar ist, ob nur tageweise oder über einen längeren Zeitraum.

Das sagt die Stadt Thomas Marner, der Technische Beigeordnete der Stadt, ist selber Einpendler. Er fährt jeden Tag aus Köln nach Wermelskirchen und zurück. Dennoch stellt er klar: „Grundsätzlich wäre es mir natürlich natürlich am liebsten, wenn wir so wenig Pendler wie möglich hätten, damit auch weniger Verkehr produziert wird“. Dass die Pendleranzahl zukünftig drastisch reduziert werden kann, kann er jedoch ausschließen. Dies würde daran liegen, dass im Stadtgebiet nicht mehr viele Gewerbeflächen entwickelt werden können, auch wenn man gerade erst mit der Firma Dönges einen größeren Arbeitgeber von Remscheid nach Wermelskirchen locken konnte.

„Für fünf weitere Betriebe in einem solchem Format haben wir einfach keine Flächen“ sagt Marner. Grund sind die starken Restriktionen in den umliegenden Wasserschutzzonen und Talsperren, wo niemals Bauland ausgewiesen werden wird. „Dadurch haben wir finanzielle Nachteile. Wir stellen schließlich die Wasserversorgung von Köln sicher, kriegen dafür aber keinen Ausgleich“ so Marner.

Neuer Wohnraum kann und soll hingegen in den nächsten Jahren geschaffen werden, sodass auch die Einpendler mehr Möglichkeiten erhalten, um nach Wermelskirchen zu ziehen. Das Interesse sei in jedem Fall groß, sagt Marner. „Wir sind attraktiv, das merken wir. Wenn man in Wermelskirchen eine Wohnung mieten und kaufen will, hat man 50 bis 70 Mitinteressierte“. Im Bereich Hoffnung/Vorderhufe konnte gerade erst ein neues Wohngebiet (wir berichteten) geschaffen werden.

Um die Zahl der Autos auf den Straßen zu reduzieren, hat Marner aktuell drei Projekte im Blick. Als Erstes wünscht er sich, dass die Balkantrasse von Wermelskirchen nach Leverkusen/Köln so ertüchtigt wird, dass ein großer, autonomer Bus dort entlang fahren kann.

Das zweite Projekt sei der geplante Radweg an der K 18. Bürger aus Dabringhausen, die ein E-Bike besitzen, könnten dadurch besser an Hilgen angeschlossen werden und von dort auf der Trasse weiter bis nach Leverkusen fahren.