Wermelskirchener erinnern : 100 Teilnehmer gedenken der Opfer der Pogromnacht

Wermelskirchen Die evangelische Pfarrerin Almuth Conrad erinnerte an die Schicksale verfolgter Wermelskirchener Bürger. Auch Bürgermeisterin Marion Lück appellierte dafür, das Gedenken aufrechtzuerhalten und, den heutigen Frieden als Geschenk zu sehen. Auch eine Brücke zur Lage in der Ukraine wurde geschlagen.

(aja) Stetiges Erinnern und Mahnen ist wichtig, vor allem wenn es um „die dunkelsten Stunden der Geschichte“ geht, wie Bürgermeisterin Marion Lück die Ereignisse rund um die Reichspogromnacht am 9. November 1938 bezeichnete. Denn nur so würden die furchtbaren Untaten, die damals auch Wermelskirchener Bürgern angetan wurden, nicht in Vergessenheit geraten. Und sie sind umso mehr ein Grund, um in diesen Zeiten für Frieden einzustehen, wie die evangelische Pfarrerin für den Bezirk Burg-Hünger, Almuth Conrad, betonte. Conrad lud auch in diesem Jahr zu der Gedenkveranstaltung ein, die 2018 von dem damaligen Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres bei der Kirchengemeinde, Tim Philipp, initiiert wurde.

Rund 100 Personen gedachten am Markt den Verfolgten der Nationalsozialisten. „Damals wurden aus Freunden Feinde, aus Nachbarn Ankläger“, mahnte Lück in ihrem Grußwort. Wir hätten heute das Glück, in Frieden und Freiheit leben zu dürfen. „Das sollten wir jeden Tag als Geschenk sehen, das während des NS-Regimes so vielen verwehrt wurde“, sagte Lück. Conrad erzählte von den Schicksalen der Wermelskirchener Verfolgten, etwa von der 20-jährigen Jüdin Esther-Ilse Kahn, die mit ihrer Familie im KZ Auschwitz umgebracht wurde. Auch erinnerte Conrad an eine Gruppe von 26 ukrainischen Kriegsgefangenen, die in Tente Zwangsarbeit verrichten mussten.