Gegen Fahrverbote am Wochenende : 100 Biker auf dem Weg zur Demo

Wermelskirchen Von Pohlhausen aus organisierte der Wermelskirchener Motorradclub „Mercenaries MC Nomads“ die Tour zur Dempnstration in der Landeshauptstadt, an der zahlreiche Motorradfans aus der Region teilnahmen.

Manch ein Autofahrer staunte nicht schlecht, als er von Streckenposten zum Warten angehalten wurde, Anwohner schauten dem Spektakel vom Gehweg oder der Einfahrt aus zu. Und als rund 100 Biker ihre Maschinen anwarfen, lag für einen Moment Benzin-Geruch über dem ansonsten eher beschaulichen Pohlhausen. Von dort startete ein stattlicher Tross von Motorradfahrern in Richtung Düsseldorf, wo auf dem Messe-Gelände eine Demonstration gegen das Fahrverbot für Motorräder an Samstagen und Sonntagen angesetzt war.

„Bei der Demo geht es darum, ein deutliches Zeichen gegen das Wochenend-Fahrverbot zu setzen“, sagte Daniel Maus, Präsident des Wermelskirchener Motorradclubs „Mercenaries MC Nomads“, der die Fahrt in die Landeshauptstadt organisiert hatte. „Es hat den Anschein, als wolle man einen Strick drehen, der das Motorradfahren verbietet – wir Biker stehen derzeit ganz schön unter Beschuss“, sagt Maus und rückt damit auch die Streckensperrungen und Gecshwindigkeitsbegrenzungen in den Fokus, die nur für Motorräder gelten. „Das geht schon an die Grundrechte.“ Olaf Schmidt, ebenfalls Biker beim MC, ergänzt: „Es gibt Leute, die haben nur ein Motorrad und kein Auto und müssen am Wochenende zur Arbeit. Wie soll das gehen?“