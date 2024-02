Schulpolitik in Wermelskirchen Die Gesamtschule soll nun doch sechszügig werden

Auf die Grundstücksfrage zur Vergrößerung des Schulstandorts Wirtsmühle / Weyersbusch ging auch Bürgermeisterin Marion Lück ein: „Wir haben immer an Lösungen gearbeitet und tun das weiter. Ein Grundstück konnten wir erwerben, für einen anderen Kauf sind die Verhandlungen gescheitert.“ Im Zuge der nächsten Sitzung des Stadtrats werde die Einrichtung eines Arbeitskreises „Erweiterung Gesamtschule“ eingerichtet, kündigte Marion Lück an: „Um Fahrt aufzunehmen und so schnell wie möglich zu sein.“ Aber, so wendete sich die Bürgermeisterin an die Besucher der Schulausschusssitzung: „Manchmal entstehen Wolken-Kuckucks-Heime, die nicht bezahlbar sind.“