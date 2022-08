Kulturelles Leben in Wermelskirchen : Berührendes Theater schafft neue Perspektiven

Gifty Claresa Wiafe und Emmanuel Edoror vom Jungen Theater „Cactus“. Foto: Cactus/Ralf Emmerich

Wermelskirchen Auf Einladung des Weltladens gastierte das Junge Theater „Cactus“ aus Münster in der Kattwinkelschen Fabrik. Geöffnet wurden neue Blicke auf das Thema Rassismus.

Von Theresa Demski

(resa) Sie betreten die Bühne plaudernd. Gifty Claresa Wiafe und Emmanuel Edoror schlendern fast, als sie in der Katt vor das Publikum treten. „Weißt du, was ich neulich erlebt habe ?“, fragt sie. Er antwortet: „Nein, was denn?“ Und sie blickt ihn böse an: Ob er den Text des Stücks nicht gelesen habe, er müsse doch wissen, was jetzt käme. Das Publikum lacht. Und den Schauspielern gelingt ein Coup.

Gleich wird es um Rassismus gehen, um Beschimpfungen, um die Vergangenheit und die Zukunft. Aber jetzt bringen Gifty Claresa Wiafe und Emmanuel Edoror ihr Publikum zum Lachen, zum fröhlichen Kichern. Emmanuel Edoror gelingt das so gut und scheinbar spielend, dass sich das Publikum für einen Augenblick in Sicherheit wägt. Ein Autofahrer habe sie mit „Nigger“ beschimpft, erzählt sie. Er hält sich die Hand vor den Mund und sagt: „Was, ich dachte, das dürfe man nicht sagen.“ Wieder Kichern. Aber jetzt bleibt es einem schon fast im Halse stecken. Dann entspannt sich zwischen den beiden ein Gespräch über schwarz und weiß und über die Macht der Sprache. Sie empört, er eher heiter. „Ich wollte nur die Stimmung auflockern“, erklärt er, als sie sich beschwert. „Lass‘ uns über deutsche Kolonialverbrechen plaudern.“ Heiterer Ton trifft auf tödliche Geschichte. Und den beiden Schauspielern des Jungen Theaters „Cactus“ gelingt so der nächste Coup: Plötzlich ist dem Publikum noch ein neuer Blick auf das Thema Rassismus möglich.

Das ist das große Geschenk des Theaterprojekts „Be-Longing“, das auf Einladung des Weltladens in der Katt gezeigt wird: Es öffnet den Blick. In vielen kleinen Episoden ermöglichen Gifty Claresa Wiafe und Emmanuel Edoror ausdrucksstark einen neuen Zugang zu einem vertrauten Thema. Es beginnt mit der Plauderei auf der Bühne und führt die Zuschauer dann nach Cape-Coast-Castle, jener Sklavenfestung in Ghana, von der aus Schwarze in die ganze Welt verschifft wurden. Pantomimisch und tänzerisch erzählen die Schauspieler von diesem Ort und seiner Kälte – während die Stimme aus den Lautsprechern die Zuschauer mitnimmt in die Festung.