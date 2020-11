Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Lehrkraft der Schwanenschule positiv getestet

Wermelskirchen Bei einer Lehrkraft an der Schwanenschule wurde im Rahmen der regulären Testung ein positives Corona-Ergebnis festgestellt. Sie befindet sich derzeit in Quarantäne.

(miz) Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Rheinisch-Bergischen Kreis sinkt zwar weiter und ist laut des Landeszentrums Gesundheit des Landes auf 91,4 gefallen, doch vom Kreis, der noch einen Inzidenzwert von 137,2 angibt, werden immer wieder neue laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet. Allein über das Wochenende waren es insgesamt 134. Einer der Fälle betrifft die Grundschule Schwanenschule. Dort wurde bei einer einer Lehrkraft im Rahmen der regulären Testung ein positives Corona-Ergebnis festgestellt. Sie befindet sich derzeit in Quarantäne. „Alle Kontaktpersonen und Eltern der betroffenen Klassen wurden in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Rheinisch Bergischen Kreises über die zu treffenden Maßnahmen informiert“, heißt es auf der Homepage der Schule.

Mit Stand von Sonntag sind in Wermelskirchen insgesamt 42 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind vier mehr als am Freitag. In angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 96 Personen, am Freitag waren es noch 126. Als genesen gelten inzwischen 179 Personen.