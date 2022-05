Kultur in Wermelskirchen : Jede Menge Stunk in der Kattwinkelschen Fabrik

Keine falsche Zurückhaltung: So kennt man die Kabarettisten in der Stunksitzung. Und so präsentierten sie sich in der Katt. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Bitterböses Kabarett gab es beim Auftritt des Ensembles „Stunk Unplugged“. Nicht nur die die acht Mitglieder der legendären Stunksitzung aus Köln hatten jede Menge Spaß.

Die Kampfansage kam direkt am Anfang von „Stunk Unplugged“ am Mittwochabend in der sehr gut besuchten Katt: „Wenn wir uns Abende wie heute verkneifen würden, dann hätte Putin gewonnen.“ Und das könne keiner wollen, am wenigsten das bestens gelaunte Publikum. Die acht Ensemble-Mitglieder der legendären Stunksitzung aus Köln hatten ebenfalls jede Menge Spaß in den Humormuskeln – und weil Stunk nun mal Stunk war, ging es auch böse bis bitterböse zu. Beim Anblick des aktuellen Zustands der Welt – nicht zuletzt auch wegen des russischen Kriegstreibers Putin – stellte Moderatorin Biggi die Frage aller Fragen: „Wo sind eigentlich die Attentäter, wenn man sie mal braucht?“