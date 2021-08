Hilfe aus Wermelskirchen : Schnell und unkonventionell – Dönges spendet für Flutopfer

Einigen Organisationen und Helfern stellte Dönges dringend benötigte Hilfsmittel kostenlos zur Verfügung. Foto: Dönges GmbH & Co KG

Wermelskirchen Die Firma Dönges hilft den Opfern der Flutkastastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW schnell und unkonventionell. Neben Sachspenden gab es auch großzügige Geldspenden.

Als in der Nacht zum 15. Juli die Hochwasserkatastrophe zu Verwüstungen in vielen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz führten, geriet auch die Firma Dönges unvermittelt in den Fokus des Geschehens. Aber nicht etwa, weil das Unternehmen selbst vom Hochwasser betroffen gewesen wäre, sondern weil dringend benötigte Hilfsmittel kurzfristig bereitgestellt werden mussten. Dafür legten die Mitarbeiter Sonderschichten ein, die Geschäftsführung steuerte großzügige Sach- und Geldspenden bei, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Als einer der größten Systemlieferanten für Feuerwehr und Rettungswesen in Deutschland verfügt Dönges über ein imposantes Lager und hat kurzfristig Zugriff auf etwa 130.000 Produkte. So war es kein Wunder, dass bereits in der Nacht auf den 15. Juli ein Notruf bei von Klaus Trusheim einging. Flugs organisierte der Leiter der Abteilung Feuerwehr und Rettungswesen einige Mitarbeiter und fuhr zum Firmensitz nach Wermelskirchen. Kaum dort angekommen, traf auch schon der erste Lkw des THW ein und konnte gleich mit Feldbetten für die Notunterkünfte an der Ahr beladen werden.

Das sollte sich in den nächsten Tagen oft wiederholen: Feuerwehren und Hilfsorganisationen fragten an, was zur Bewältigung der Katastrophe benötigt wurde: Besonders gefragt war Stromerzeuger und Benzinkanister. Vieles davon konnte Dönges direkt ab Lager liefern, anderes musste kurzfristig beschafft werden. Um diese gewaltige logistische Herausforderung zu bewältigen, haben die Mitarbeiter von Dönges auch über den Feierabend hinaus und am Wochenende gearbeitet, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. „Ich kann mich bei unseren Mitarbeitern nur herzlich bedanken, mit welcher Selbstverständlichkeit sie dazu beigetragen haben, dass die Hilfsmittel rasch in die Krisenregionen kommen“, sagt Thomas Pletsch, einer der drei Geschäftsführer von Dönges. Besonders bemerkenswert: Viele Mitarbeiter engagieren sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr oder in anderen Hilfsorganisationen und waren in ihrer Freizeit obendrein in den Krisengebieten im Einsatz.