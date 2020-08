Festgottesdienste in Dhünn und Hilgen-Neuenhaus : Erste Konfirmationen unter Corona-Regeln

Eine besondere Konfirmation erwartet die Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus. Foto: Katja Burger

Dhünn/Neuenhaus In Hilgen-Neuenhaus und in Dhünn feierten die Evangelischen Gemeinden am Sonntag Konfirmationen. Die einen wichen unter den freien Himmel aus, die anderen feierten vier Gottesdienste hintereinander. Die Resonanz fiel rundum positiv aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Von Theresa Demski

Im Gemeindegarten in Neuenhaus lag am Sonntag Musik in der Luft. Die Stephanus-Combo spielte zum Konfirmationsgottesdienst auf der großen Wiese hinter dem Stephanus-Gemeindezentrum auf. Die fünf Jugendlichen, die ihren Festtag in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen verbrachten, saßen gut gekleidet in der ersten Reihe. Und weil Pfarrer Traugott Schuller gesundheitsbedingt plötzlich ausgefallen war, sprang Pfarrer Friedhelm Krämer ein. Rund 100 Besucher hatten mit reichlich Abstand auf den bereit gestellten Stühlen auf dem Rasen Platz genommen. „Das war eine sehr festliche und fröhliche Atmosphäre“, fasste Krämer anschließend zusammen. Und es habe Stimmen gegeben, die die Frage ins Spiel gebracht hätten, ob die Konfirmation künftig nicht immer unter freiem Himmel gefeiert werden könnte.

Dabei war das Modell eigentlich eine Notlösung: Weil die Corona-Schutzverordnung Menschenansammlungen weiter untersagt und die Einhaltung der Abstandsregelungen einfordert, hatte die Gemeinde ihren Konfirmationsgottesdienst in diesem Jahr erst verschoben und dann ins Freie verlegt. Noch am Mittwoch vor dem großen Fest hatte das Presbyterium eine Entscheidung über das Abendmahl getroffen, das bisher aus Sicherheitsgründen ausgesetzt worden war. Zur Konfirmation kehrte es in den Gottesdienst zurück – nur mit Brot und unter besonderen Hygieneauflagen. „So konnten wir mit den Jugendlichen auch nach der Konfirmation gemeinsam Abendmahl feiern“, freute sich Pfarrer Krämer.

Info Konfirmationen in Dhünn und Neuenhaus Dhünn Konfirmiert wurden am Sonntag: Lea Becker, Daniel Benedix, Konstantin Burghoff, Robin Coen, Jolina Dreier, Felix Deutsch, Hannah Eßer, Léetice Lisa Flitsch, Justin Hager, Jannik Hager, Simon Hopfstock, Jule Jaeger, Magdalena Jänisch, Maximiliane Jänisch, Nina Schneider, Corrie Seesko, Luca Siebel, Hanna Steffens, Collin Thomas und Tobias Wiegand. Hilgen-Neuenhaus Ihre Konfirmation feierten am Sonntag in Neuenhaus: Lion Fidorra, Kilian Knaus, Inga Risters, Linda Stitz und Luca Zöller.

Der war kurzfristig für seinen Kollegen eingesprungen und hatte mit den Konfirmanden noch am Montag zuvor einen Aktionstag verbracht – um sich kennenzulernen und gemeinsam auf den besonderen Tag vorzubereiten. Mit Erfolg: Jugendliche und Gemeinde schienen bestens eingestimmt. Die Musik und den Gesang im Festgottesdienst übernahmen größtenteils die Mitglieder der Stephanus-Combo. Wer wollte und genug Abstand hatte, stimmte leise mit ein. „So hatten wir eine erfrischend lockere Feier“, fasste Krämer zusammen, „für uns alle war es wichtig, Kirche mal wieder so lebendig zu erleben“.

Auch die Evangelische Kirchengemeinde in Dhünn legte sich für ihre Konfirmanden am Sonntag richtig ins Zeug. Weil laut Corona-Schutzverordnung nur 50 Besucher in der Kirche Platz nehmen dürfen, teilte Pfarrer Reinald Rüsing die Konfirmandengruppe kurzerhand in vier Kleingruppen ein. Mit jeweils fünf Konfirmanden – und einem Zwillingspaar – feierte die Gemeinde kurze Konfirmationsgottesdienste. „Es war sehr festlich und die Resonanz der Familien war positiv“, stellte Pfarrer Rüsing anschließend fest. Er konfirmierte jeweils fünf, in einer Gruppe sechs Jugendliche, die auf Stühlen im Altarraum Platz nahmen. Jeder der Konfirmanden durfte zehn Angehörige mitbringen. „Weil wir auf Gesang noch verzichten müssen, hat die Orgel die musikalische Begleitung übernommen“, erklärte der Pfarrer. So dauerten die Gottesdienste nur rund 30 Minuten, Presbyter und andere Ehrenamtliche übernahmen anschließend Lüften und Desinfektion, bevor 15 Minuten später der nächste Gottesdienst begann.