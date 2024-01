Kultur in Wermelskirchen „Zart mit Pfeffer“ sagen Adieu

Da konnte man sich dann eben nur an den knapp 30 Songs entlanghangeln, die das Duo samt Band für diesen Abschiedsabend einstudiert hatte. Und hoffen, dass auch bei „Zart mit Pfeffer“ gelten würde, was das alte Sprichwort sagte: So ganz geht man nie. Zum Glück hatte Verena Köplin im Vorfeld bereits angekündigt, dass sie und Jenny Rizzo sicherlich auch künftig zusammen singen würden. Und schließlich wurde man im weiteren Verlauf des mehrstündigen Abends entsprechend belohnt. Etwa mit einer ganz wundervoll swingenden Caféhaus-Version von Radioheads „Creep“, die an die The-Commodores-Verbeugung „I‘m Easy“ von Faith No More erinnerte. Aber auch die restlichen Songs bis hin zu den beiden Zugaben „Who Do You Think You Are“ von den Spice Girls und „Sacrifice“ der niederländischen Sängerin Anouk schafften spielerisch, was sich „Zart mit Pfeffer“ in den vergangenen fünf Jahren aufgebaut hatten: Mit musikalisch hochwertigen Coverversionen für riesige Begeisterung im Publikum zu sorgen.