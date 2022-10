Event in Wermelskirchen : WiW serviert ein vielfältiges Menü am „à la carte“-Wochenende

Kunstausstellung, Ski-Basar, diverse Aktionen und verkaufsoffener Sonntag: In Wermelskirchen ist zu „á la carte“ reichlich los. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Während der verkaufsoffene Sonntag am 30. Oktober im Fokus steht, sorgen viele Aktionen im Handel und von Vereinen für ein umfangreiches Programm während des gesamten Wochenendes.

Ein „mehrgängiges Menü“ kündigt der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) zum verkaufsoffenen „à la carte“-Sonntag am 30. Oktober an. „Wir wollen, dass unsere Besucher am letzten Oktoberwochenende künstlerisch, kulturell und kulinarisch in unserer Stadt unterwegs sein können“, blickt der Vorsitzende André Frowein aus. Das Hauptaugenmerk sei auf den verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 bis 18 Uhr gerichtet, „aber auch die anderen Menüpunkte werden den Großen und Kleinen schmecken“, ist WiW überzeugt.

Als „musikalische Begleitung“ eröffnet das Konzert „Night of the Hymns“ des Evangelisch-Freikirchlichen Sozialwerkes am Samstag, 29. Oktober, um 19 Uhr, im Bürgerzentrum das „à la carte“-Wochenende. Chor, Orchester und Solisten singen christliche Hymnen und schaffen Begegnungen zwischen Klassik und Pop. Wer die Sinne weiter schweifen lassen möchte, der besucht die Jahreskunstausstellung des Kunstvereins am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr in den Bürgerhäusern. Stöbern ist beim Kirchenbasar der Evangelischen Kirchengemeinde am Samstag von 9 bis 15 Uhr angesagt.

Ganz im Zeichen des herbstlichen Genusses steht der verkaufsoffene Sonntag. „Von 13 bis 18 Uhr ist von der Telegrafen- über die Kölner- und die Carl-Leverkus-Straße bis hin zur Eich überall etwas los“, verspricht der Marketingverein. Rund 50 Teilnehmer und etwa 20 Vereine machen mit. Während auf der Telegrafenstraße unterschiedliche Anbieter kulinarischer Angebote stehen, gibt es auch am Naturweihnachtsbaum am Fuß der Carl-Leverkus-Straße Unterhaltung. „Der Zauberer Giovanni Alecci stellt als Walking act seine Trickdiebkünste unter Beweis“, erläutert Sylvia Mundstock vom WiW-Team.

Diverse Aktionen im Handel locken zum Bummel: So können Kinder in der Buchhandlung van Wahden am Markt kreativ werden. Gemeinsam mit Sabine Rudersdorf lädt Gaby van Wahden dazu ein, Lesezeichen herzustellen. Gabi Fiebig kommt mit ihren Greifvögeln in die Telegrafenstraße und Katja Burger von „Kreativ Shead“ bastelt mit den Kindern Herbstliches am Stand unter dem Weihnachtsbaum. Nicht zu vergessen: In der Tiefgarage von Intersport Middendorf (Viktoriastraße) veranstaltet der Ski-Club den beliebten Skibasar von 13 bis 16 Uhr.

„Den erfolgreichen Kürbisschnitz-Wettbewerb vom Vorjahr wollen wir wiederholen“, freut sich WiW-Schriftführerin Inga Manderla. Große und kleine Künstler können zu Hause einen Kürbis gestalten und diesen, beschriftet mit Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse am Sonntag, 30. Oktober, zwischen 12 und 15 Uhr, am WiW-Stand unter dem Naturweihnachtsbaum abgeben. Eine Jury wird um 17 Uhr die drei schönsten Kürbisse mit 30, 25, und 20 Dellmark prämieren.