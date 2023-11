Pflege in Wermelskirchen und Solingen Nach der Flut kämpft Tagespflege um Gäste

Im „Burger Hof“, der Tagespflegeeinrichtung der Diakoniestation Wermelskirchen, herrscht an diesem Nachmittag viel Betrieb. Einige der Gäste haben es sich noch in den großen Ruhesesseln bequem gemacht, andere spielen schon Rummikub am Tisch. Wenn es nach dem Team im „Burger Hof“ gehen würde, dann würde hier jeden Tag so ein geselliges Miteinander herrschen. Aber weil viele Gäste nach dem Hochwasser in Unterburg nicht in die Tagespflegeeinrichtung zurückkehrten, hat die Diakoniestation fürs erste die Öffnungszeiten zurückgefahren: Nur an drei, statt fünf Tagen in der Woche werde Gäste aktuell in die Tagespflege empfangen.